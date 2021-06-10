Суд второй инстанции подтвердил виновность Пеэтера Хельме в совращении ребенка

Напомним, что 30 ноября 2020 года Харьюский уездный суд признал Пеэтера Хельме виновным в сексуальном совращении ребенка и приговорил его к лишению свободны на 1 год и 4 месяца условно с 2-летним испытательным скором.

В ходе судебного следствия Пеэтер Хельме не признал вины в сексуальном совращении ребенка, поскольку был убежден, что беседует в интернет-чате с совершеннолетним человеком.

Согласно обвинению, с 8 по 10 октября 2019 года Хельме через интернет пытался совратить 12-летнюю девочку, отправляя ей в соцсетях личные сообщения сексуального характера. Однако фактически вместо ребенка с Хельме общался полицейский агент.

Решение окружного суда еще не вошло в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

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