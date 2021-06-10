ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Кто должен оплачивать почтовые расходы при возврате купленного по интернету товара?

На вопрос отвечает юрист Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) Мартин Симмерманн.

При покупке товара в э-магазине у потребителя есть право отказаться от договора купли-продажи в течение 14 дней. Такое право потребителю дано для того, чтобы он мог без страха перед отрицательными последствиями вернуть товар в случае, если тот не подошел.

При возврате товара торговец должен вернуть покупателю в течение 14 дней всю стоимость товара и возможные расходы по доставке, выдаче, комплектации или оплате за обслуживание при осуществлении платежа.

Расходы могут быть отнесены на счет потребителя только тогда, когда он был об этом извещен

Связанные с возвратом товара расходы могут быть возложены на потребителя, но только в том случае, если последний был об этом заранее извещен. Это означает, что в условиях продажи должно быть написано, что при отказе от договора расходы по возврату, доставке и другие транспортные расходы несет потребитель. В случае, если в условиях продажи интернет-магазина этого уведомления нет, то речь идет о нарушении обязанности информирования и расходы по возврату лежат на торговце.

Для избежания возможных недоразумений торговцам рекомендуется проверить, какие у магазина опубликованы условия, касающиеся продажи и возврата. Условия и порядок возврата должны быть написаны максимально подробно и понятно для потребителя.

Подводим итог: при отказе покупателя от договора у э-продавца существует обязанность вернуть потребителю все уплаченные им деньги, в том числе и почтовые расходы по доставке товара. Почтовые расходы, связанные с возвратом товара, могут лечь и на плечи покупателя, но только в том случае, если э-магазин в своих типовых условиях заранее об этом потребителя предупредил.