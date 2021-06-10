В следующий состав Таллиннского городского собрания войдет 79 депутатов

Решением также планируется распределить и число мандатов в каждом избирательном округе. Согласно проекту, от района Хааберсти в Горсобрание будет избираться 9 депутатов, от района Кесклинн — 10, от Кристийне — 8, от Ласнамяэ — 16, от Мустамяэ — 11, от района Нымме — 8, от Пирита — 7 и от Пыхья-Таллинна 10 депутатов.

”Согласно закону, депутаты в Таллиннское городское собрание избираются в восьми округах, границы которых совпадают с границами городских районов, — пояснил городской секретарь Прийт Лелло. — Половина мест в Горсобрании распределяется среди районов поровну, а вторая часть — в соответствии с числом избирателей в каждом районе”.

Исходя из Закона о выборах городского собрания местного самоуправления, в Таллинне среди избирательных округов необходимо будет поровну распределить 40 мандатов — там самым у каждого района будет по пять мандатов. Оставшееся количество мандатов будет распределено среди районов, исходя из числа избирателей по состоянию на 1 июня 2021 года. В городском собрании местного самоуправления, насчитывающем более 300 000 жителей, согласно закону, должно быть не менее 79 депутатов.