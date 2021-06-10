10.06.2021, 17:50
Россиянка Павлюченкова пробилась в финал "Ролан Гаррос"
В Париже близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. Первой финалисткой в женском одиночном разряде стала 29-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA 32).
В полуфинале уроженка Самары за полтора часа победила представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA 85) - 7:5, 6:3.
"Ролан Гаррос" стал 52-м турниром "Большого шлема" для Павлюченковой. Атлетичная россиянка впервые сыграет в финале.
Во второй полуфинальной паре будут выяснять отношения чешка Барбора Крейчикова (WTA 33) и представительница Греции Мария Саккари (WTA 18).