Новости Эстонии
10.06.2021, 13:38

ФОТО: Полиция проверила велосипедистов и самокатчиков на Рейди теэ

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Foto: Facebook/Põhja prefektuur
В летний период полиция обращает большее внимание на поведение велосипедистов и легких участников дорожного движения, использующих самокаты. Вчера вечером велосипедный патруль Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры провел проверку на Рейди теэ.

Во время проверки полицейские сделали предупреждения четырем несовершеннолетним, которые ехали на велосипедах без шлема. Защищать себя шлемом обязаны все велосипедисты в возрасте до 16 лет, но полиция настоятельно рекомендует носить шлем всем велосипедистам, так как это помогает уберечься от серьезных травм.

Также полицейские сделали предупреждения семерым и оштрафовали четверых человек, которые ехали на самокатах вдвоем. Предупреждение получил и человек, ехавший на самокате по проезжей части, хотя рядом была велосипедно-пешеходная дорожка, езда по которой гораздо безопаснее.

Полиция напоминает:

· Самокат предназначен для передвижения одного человека.

· Велосипедисты и самокатчики младше 16 лет должны быть в шлеме.

· Велосипедисты и самокатчики должны быть трезвыми.

По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в этом году произошло 49 ДТП с участием самокатов и других легких индивидуальных транспортных средств, пострадало 52 человекa. С участием велосипедистов произошло 93 ДТП, пострадало 89 велосипедистов и четыре пешехода.

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