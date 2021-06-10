ФОТО: Полиция проверила велосипедистов и самокатчиков на Рейди теэ

Во время проверки полицейские сделали предупреждения четырем несовершеннолетним, которые ехали на велосипедах без шлема. Защищать себя шлемом обязаны все велосипедисты в возрасте до 16 лет, но полиция настоятельно рекомендует носить шлем всем велосипедистам, так как это помогает уберечься от серьезных травм.

Также полицейские сделали предупреждения семерым и оштрафовали четверых человек, которые ехали на самокатах вдвоем. Предупреждение получил и человек, ехавший на самокате по проезжей части, хотя рядом была велосипедно-пешеходная дорожка, езда по которой гораздо безопаснее.

Полиция напоминает:

· Самокат предназначен для передвижения одного человека.

· Велосипедисты и самокатчики младше 16 лет должны быть в шлеме.

· Велосипедисты и самокатчики должны быть трезвыми.

По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в этом году произошло 49 ДТП с участием самокатов и других легких индивидуальных транспортных средств, пострадало 52 человекa. С участием велосипедистов произошло 93 ДТП, пострадало 89 велосипедистов и четыре пешехода.