Itella Smartpost предупреждает: мошенники посылают ссылки от имени почтовой компании, чтобы украсть данные банковских карт

Исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг призывает всех быть внимательными, потому что мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальным банковским данным.

"Многие жители Эстонии сообщили нам об очередном мошенничестве. На объявления о продаже в интернете они получали письмо, в котором некто интересуется выставленным на продажу товаром. Для подтверждения сделки отправляется письмо с лого Itella Smartpost и ссылкой, через которую человек перенаправляется на веб-сайт, где для получения денег его просят ввести данные своей банковской карты. Smartpost Itella такие ссылки никогда не отправляет и не запрашивает финансовые данные своих клиентов. Если вы получите похожие письма, то следует немедленно связаться с полицией”, — сказала Паалберг.

Исполнительный директор Itella Estonia отмечает, что при получении уведомления сначала надо проверить, с какого адреса или номера телефона пришло сообщение.

"Smartpost Itella отправляет своим клиентам уведомления с помощью SMS только с телефонного номера с кодом Эстонии, и всегда в качестве отправителя указывается Smartpost. Если уведомление приходит на э-почту, то в случае сомнений обязательно убедитесь, что домен заканчивается на EE”, — говорит Паалберг. Она добавила, что сообщения из альтернативных каналов связи, таких как WhatsApp, должны быть особенно подозрительными, поскольку Smartpost Itella отправляет свои уведомления только через SMS и на электронную почту.

Если вы стали жертвой мошенников, Паалберг рекомендует подать заявление в банк о возмещении и немедленно закрыть свою кредитную карту. Все случаи мошенничества переданы в Департамент полиции и погранохраны, с которыми ведется полное сотрудничество для поимки мошенников.