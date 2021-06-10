ФОТО | Сегодня в Эстонии можно было наблюдать солнечное затмение

Как сообщила утром астрофизик, старший научный сотрудник Таллинского технического университета Надежда Кудрявцева, затмение начнется в 12:52 и достигнет максимума в 14:03. Полное затмение 10 июня будет наблюдаться только в Гренландии, Канаде и северо-востоке России (на Чукотке и в Якутии).

Рекомендуется наблюдать солнечные затмения только используя специальные очки для затмений и специальные фильтры для камер. Ни в коем случае нельзя смотреть на солнце напрямую, через солнечные очки, через бинокль или телескоп, так как это может привести к слепоте. Лучше всего для наблюдений солнечных затмений сделать так называемый проектор с точечной диафрагмой. Для этого нужно булавкой сделать маленькую дырку в листе бумаги или картона и держать его примерно в метре над вторым листом бумаги, лежащим на земле.