Кая Каллас о трудовой миграции между Эстонией и Финляндией: за ограничениями стоят не только эпидемические причины

Задавая вопрос, Тамм сказал, что из-за действующих в Финляндии ограничений разлучены семьи, большая часть людей потеряла свой доход. ”Тысячи людей не видели свои семьи уже пять месяцев”, — сказал Тамм. Он добавил, что члены Европейского парламента от Эстонии делали запрос в Европейскую Комиссию в связи с нарушениями принципов свободного передвижения со стороны Финляндии. Европейская комиссия обратила внимание на проблему уже в феврале. Рийгикогу сделал соответствующее заявление парламенту Финляндии.

Тамм сказал, что премьер-министр Каллас действительно недавно встречалась с послом Финляндии, однако ей уже давно следовало взять на себя ведущую роль по выходу из этого тупика.

Премьер-министр Каллас ответила, что поиском решений для выхода из этого тупика она занималась с января. ”У нас постоянно были встречи и разговоры с премьер-министром Финляндии, в ходе которых я также говорила об этой проблеме”, — пояснила Каллас.

Она признала, что Финляндия ранее приводила причины, по которым открытие границ не представляется возможным, — тогда речь шла об эпидемиологической обстановке. Однако последние принятые решения не объясняются эпидемиологической ситуацией.

По словам Каллас, до настоящего момента правительство Финляндии было непреклонным, однако она выразила надежду на то, что после выборов в местные самоуправления, которые пройдут на этих выходных, ситуация улучшится.

По словам главы правительства, ситуация непостижима. ”Возможно, Финляндия в каком-то смысле попала в ловушку своих хороших показателей заболеваемости коронавирусом, — сказала Каллас. — Они поставили себе очень низкую цель”.

Финляндия разрешает въезд в государство людям из стран, в которых показатель заболеваемости меньше 25. Это ниже, чем в Европейском союзе. По оценке Каллас, эта мера необязательна, так как пожилые люди в Финляндии вакцинированы, система здравоохранения Финляндии на хорошем уровне и эпидемиологического риска, на самом деле, нет.