Таллинн объявил имена лауреатов премии ”Заслуженный деятель искусств 2021”
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, цель традиционно вручаемой городом премии — отметить творческую деятельность заслуженных деятелей культуры из числа таллиннцев и их вклад в местную культурную жизнь.
”Премия заслуженного деятеля искусств вручается за выдающиеся заслуги в области искусства, театра, кино, танца, музыки, архитектуры или литературы, — сказал Вадим Белобровцев. — Лауреаты премии этого года не нуждаются в представлении, поскольку речь идет о людях, чье творчество широко известно как на родине, так и за рубежом. Тыну Найссоо — выдающийся джазовый пианист и преподаватель Эстонской академии музыки и театра, чье композиторское творчество было исключительно плодотворным и выходило далеко за рамки жанра. Лидия Головатая проработала в Русском театре более 52 лет и за этот период завоевала сердца эстонской публики, уважая и воплощая традиции русской драматической школы. Вклад Лидии Головатой и Тыну Найссоо в театральную и культурную жизнь Таллинна невозможно переоценить, и вручением премии мы хотим поблагодарить их за это”.
Лидия Головатая (род. в 1944 году) — ведущая актриса Русского театра, в репертуаре которой более сотни ярких ролей. Лидия Головатая окончила в 1966 году Киевский государственный институт театрального искусства, а с 1968 года она вошла в состав труппы таллиннского Государственного русского драматического театра Эстонской ССР (с 2005 года — Русский театр). Из последних спектаклей репертуара Русского театра, в которых занята Лидия Головатая, можно назвать постановку ”Дом Прозоровых. 40 лет спустя” (по мотивам пьесы А.П. Чехова ”Три сестры”), интерактивный спектакль ”Мальчик, который ничего не боялся”, криминальную комедию ”Восемь любящих женщин” и концертную постановку ”С любимыми не расставайтесь…”. Лидия Головатая — сильная драматическая актриса, которая за 50 лет службы в театре подарила тысячам таллиннцев радость от посещения театра. Она заслужила множество наград, в том числе в 1988 году была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР, а в 2016 году ей был вручен орден Белой Звезды IV степени. Лидия Головатая также является почетным членом Союза актеров Эстонии.
Тыну Найссоо (род. в 1951 году) — известный композитор и музыкант, преподаватель Таллиннской музыкальной школы им. Георга Отса и Эстонской академии музыки и театра. В основном он создавал музыку к кинофильмам и театральным постановкам, однако в его творческой копилке также внушительное количество композиций для джазовых ансамблей и оркестров, хорового пения и камерной музыки. Обучаться классической игре на фортепиано Тыну Найссоо начал с шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году по специальности ”теория музыки”. Затем он обучался в Таллиннской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году по специальности ”композиция” в классе Эйно Тамберга и Музыкальном колледже Беркли (США). В качестве джазового пианиста Тыну Найссоо дебютировал со своим трио на джазовом фестивале Таллинна в 1967 году. Он выступал на многочисленных джазовых фестивалях, давал сольные концерты в бывшем СССР, Финляндии, Венгрии, Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде и Японии. Тыну Найссоо был удостоен множества премий и наград, в том числе в 2001 году получил музыкальную премию от Музыкального совета Эстонии, в 2017 году — ежегодную премию фонда Капитала культуры, а в 2020 году стал кавалером ордена Белой Звезды V степени.
Тыну Найссоо и Лидия Головатая получат в качестве признания от города премию ”Заслуженный деятель искусств” в размере 4430 евро. Премию и грамоту лауреатам нынешнего года вручат 16 июня в таллиннской Ратуше.