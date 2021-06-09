Таллинн объявил имена лауреатов премии ”Заслуженный деятель искусств 2021”

Тыну Найссоо (род. в 1951 году) — известный композитор и музыкант, преподаватель Таллиннской музыкальной школы им. Георга Отса и Эстонской академии музыки и театра. В основном он создавал музыку к кинофильмам и театральным постановкам, однако в его творческой копилке также внушительное количество композиций для джазовых ансамблей и оркестров, хорового пения и камерной музыки. Обучаться классической игре на фортепиано Тыну Найссоо начал с шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году по специальности ”теория музыки”. Затем он обучался в Таллиннской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году по специальности ”композиция” в классе Эйно Тамберга и Музыкальном колледже Беркли (США). В качестве джазового пианиста Тыну Найссоо дебютировал со своим трио на джазовом фестивале Таллинна в 1967 году. Он выступал на многочисленных джазовых фестивалях, давал сольные концерты в бывшем СССР, Финляндии, Венгрии, Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде и Японии. Тыну Найссоо был удостоен множества премий и наград, в том числе в 2001 году получил музыкальную премию от Музыкального совета Эстонии, в 2017 году — ежегодную премию фонда Капитала культуры, а в 2020 году стал кавалером ордена Белой Звезды V степени.