В Эстонии может появиться единая база биометрических данных людей. EKRE против, хотя законопроект инициировал Хельме

Хельме сказал Delfi, что изначальная идея законопроекта состояла в другом: разработать ИТ-решение для использования данных из разных баз.

Нынешней же версией законопроекта партия недовольна и представила более 70 предложений по поправкам, которые, однако не были приняты во внимание.

Например, Хельме беспокоит, что в базу данных можно внести данные всех людей, в том числе работающих в сфере внутренней безопасности, что в случае кибератаки может привести к большим проблемам.