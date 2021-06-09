09.06.2021, 18:45
В Эстонии может появиться единая база биометрических данных людей. EKRE против, хотя законопроект инициировал Хельме(23)
Foto: Martin Pedaja
EKRE выступает против законопроекта, по которому все находящиеся в распоряжении государства биометрические данные людей (отпечатки пальцев, фото для документов и т. д.) будут объединены. Примечательно, что этот законопроект инициировал не кто иной, как Март Хельме в бытность министром внутренних дел.
Хельме сказал Delfi, что изначальная идея законопроекта состояла в другом: разработать ИТ-решение для использования данных из разных баз.
Нынешней же версией законопроекта партия недовольна и представила более 70 предложений по поправкам, которые, однако не были приняты во внимание.
Например, Хельме беспокоит, что в базу данных можно внести данные всех людей, в том числе работающих в сфере внутренней безопасности, что в случае кибератаки может привести к большим проблемам.