В Коплиском заливе запрещено купать животных. Запрет действует и на пляже Штромки

”Наша цель — обеспечить на пляже Штромки безопасную возможность купаться, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Сделанные в мае анализы воды дают надежду на то, что с соблюдением необходимых превентивных мер она будет безопасной. Но все же ситуация требует постоянного внимания, потому что, по данным Департамента здоровья, качество морской воды в заливе Копли последние два года было неудовлетворительным. Поэтому для обеспечения безопасности здоровья населения город счел необходимым применить меры по улучшению качества воды”.

С сегодняшнего дня, в качестве непосредственно затрагивающей горожан меры, запрещено мытье и купание собак, лошадей и других животных в Коплиском заливе. Пляж Штромки также входит в запретную зону. На пляже уже установлены соответствующие предупреждающие знаки, вскоре их установят на территории вдоль всего залива.

”Мы очень просим не пускать животных в воду на пляже Штромки и его окрестностях, — отметил Калле Кландорф. — Хотя это в некоторой мере и идет вразрез с привычным образом жизни, мы исходим из интересов здоровья людей”.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа района Пыхья-Таллинн составляют план по обеспечению безопасности морской воды. Одним из предпринятых шагов станет более частый забор проб воды пляжа Штромки — чтобы в случае необходимости быстро отреагировать на изменение качества воды. Дополнительные пробы будут также забираться с территории водосбора протекающего неподалеку ручья Мустйыэ и возле спуска Рокка-аль-Маре. Кроме того, чтобы лучше оценить влияние местного коллектора, будет производиться оценка влияния на экологию.

Оперативная информация о качестве морской воды на пляже Штромки находится на домашней страничке Департамента здоровья.