Решение в силе: жителям Эстонии не разрешается менять вакцину от коронавируса

На настоящий момент используемыми в Эстонии двухдозными вакцинами являются Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Вакцинация Janssen происходит одной дозой.

Больше всего изменений в отношении рекомендованного возраста произошло в случае с вакциной AstraZeneca. На настоящий момент из-за риска побочных эффектов в Эстонии эта вакцина не используется для начала цикла вакцинации людей младше 50 лет. Те люди, которые получили первую дозу AstraZeneca, должны независимо от возраста и побочных эффектов довести вакцинацию до конца вакциной именно этого производителя.

”Сейчас мы продолжаем придерживаться позиции, что вакцина, полученная в качестве первой и второй дозы, должна быть одного и того же производителя” , — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр. Он отметил, что если поступит новая информация и комиссия по иммунизации придет к выводу, что нужно внести изменения, то это и будет сделано.

”Пока же, если человек получил первую дозу вакцины AstraZeneca, то и вторая доза обязательно должна быть AstraZeneca. Если первая доза сделана Pfizer, то и вторая доза должна быть сделана Pfizer”, — сказал Сеэр.