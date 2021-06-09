ВИДЕО: В полуфинале "Ролан Гаррос" одни дебютантки. Кто победит?

Anastasia Pavlyuchenkova CHINE NOUVELLE/SIPA

На Открытом чемпионате Франции по теннису определились полуфиналистки в женском одиночном разряде. Состав очень неожиданный: все четыре теннисистки впервые сыграют в 1/2 финала турнира "Большого шлема".