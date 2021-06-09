Теннис
09.06.2021, 16:55

ВИДЕО: В полуфинале "Ролан Гаррос" одни дебютантки. Кто победит?

 
Anastasia Pavlyuchenkova
Anastasia Pavlyuchenkova
CHINE NOUVELLE/SIPA
На Открытом чемпионате Франции по теннису определились полуфиналистки в женском одиночном разряде. Состав очень неожиданный: все четыре теннисистки впервые сыграют в 1/2 финала турнира "Большого шлема".

Прежде лишь однажды в полуфинал турнир "Большого шлема" выходили 4 дебютантки. Случилось это в 1978 году в Австралии.

Первая финалистка турнира определится в противостоянии 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 32) и 23-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек (WTA 85).

Во второй паре будут выяснять чешка Барбора Крейчикова (WTA 33) и представительница Греции Мария Саккари (WTA 18), победившавя прошлогоднюю чемпионку "Ролан Гаррос" Игу Швентек (WTA 9) - 6:4, 6:4.

Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции в женском разряде пройдут 10 июня. Выход в полуфинал гарантировал каждой теннисистке 375 000 призовых.

Открытый чемпионат Франции - 1/4 финала

Тамара Зиданшек (Словения) - Паула Бадоса (Испания) 7:5, 4:6, 8:6

Елена Рыбакина (Казахстан) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 7:6, 2:6, 7:9

Кори Гауфф (США) - Барбора Крейчикова (Чехия) 6:7, 3:6

Мария Саккари (Греция) - Ига Швентек (Польша) 6:4, 6:4

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