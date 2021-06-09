Неожиданный состав. Известны все полуфиналистки "Ролан Гаррос"
Прежде лишь однажды в полуфинал турнир "Большого шлема" выходили 4 дебютантки. Случилось это в 1978 году в Австралии.
Первая финалистка турнира определится в противостоянии 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 32) и 23-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек (WTA 85).
Во второй паре будут выяснять чешка Барбора Крейчикова (WTA 33) и представительница Греции Мария Саккари (WTA 18), победившавя прошлогоднюю чемпионку "Ролан Гаррос" Игу Швентек (WTA 9) - 6:4, 6:4.
Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции в женском разряде пройдут 10 июня. Выход в полуфинал гарантировал каждой теннисистке по 375 000 призовых.
Открытый чемпионат Франции - 1/4 финала
Тамара Зиданшек (Словения) - Паула Бадоса (Испания) 7:5, 4:6, 8:6
Елена Рыбакина (Казахстан) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 7:6, 2:6, 7:9
Кори Гауфф (США) - Барбора Крейчикова (Чехия) 6:7, 3:6
Мария Саккари (Греция) - Ига Швентек (Польша) 6:4, 6:4