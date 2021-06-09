ВИДЕО | Паспорта вакцинации должны заработать к 1 июля. Продолжит ли Финляндия запрещать въезд вакцинированным эстоноземельцам?

Ханна Сепп рассказала, что на прошлой неделе было зафиксировано на 30% меньше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. Показатель заражения R понизился до 0,74.

Заражение снижается и по уездам. В Рапламаа наблюдаются высокие цифры, но они связаны с конкретным очагом заражения на выпускном в детском саду, где распространился индийский штамм коронавируса.

Марек Сеэр отметил, что сейчас уже не стоит ждать, что вам позвонят и позовут на вакцинацию — нужно брать инициативу в свои руки. Тем не менее людей о возможности вакцинироваться начали оповещать через портал eesti.ee.

Спрос на вакцинацию начал утихать. Сеэр советует не откладывать ее, так как если вакцинироваться сейчас, то к осени можно получить вторую дозу и иметь защиту от новой волны коронавируса. Возможно, в будущем вакцинация также будет бесплатной.

Танель Кийк рассказал, что уже были проведены необходимые тесты и проверки безопансости для присоединения к общеевропейской системе паспортов вакцинации. Цель — унифицировать все на этой неделе, а также как можно быстрее сделать систему доступной для людей. Срок — 1 июля.

Что касается ограничений на поездки в Финляндию, то министры активно обсуждали их со своими финскими коллегами. К сожалению, Финляндия твердо стоит на своем и желает открыть границы только тем странам, где число больных на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет не более 25.

Сможет ли Финляндия препятствовать рабочим поездкам, когда начнут действовать паспорта вакцинации? Кийк говорит, что в теории это возможно, но он надеется, что на практике до этого дело не дойдет. Сейчас идут переговоры, чтоб Финляндия повысила допустимое сисло больных с 25 до 50 или 75.

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