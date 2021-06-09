Лутсар: кризис еще не закончился. Ограничения — единственный действенный метод из известных

Она отмечает, что единственным действенным методом против эпидемии является полное закрытие границ и установление ограничений.

”По большому счету эти методы были известны еще со времен эпидемии чумы 500-600 лет назад. Нынешняя пандемия также не предлагает ни одного нового метода, который люди переносили бы лучше и который бы столь же эффективно снижал заболеваемость”, — пишет она и отмечает, что раннее выявление болезни и определение круга контактных лиц при помощи ИТ-решений пока оказались не очень действенными мерами но у них есть потенциал в будущем.

Лутсар не уверена, что масштабная вакцинация позволить упразднить такие методы, как соблюдение дистанции, избегание скоплений народа, ношение маски и временное прекращение работы заведений.

”Эффективность вакцин выше, чем ожидалось, но вирус мутирует и появляются штаммы, не подвластные вакцинам. Остается опасность, что если в развивающихся странах вирус продолжит распространяться, там будут возникать все новые и новые штаммы, которые могут распространяться в другие страны. Это приведет к необходимости закрывать границы и станет препятствием для путешествий и открытию мира”, — считает профессор. По ее словам, ситуацию усугубляет постоянная нехватка вакцины и необходимость направлять ее прежде всего туда, где нужда выше.

Положительно при этом то, что в странах, где вакцины достаточно (Израиль, Великобритания), заражаемость, количество пациентов в больницах и смертность в результате SARS-CoV-2 сильно снизились.

”Это дает надежду, что благодаря вакцинам с SARS-CoV-2 возможно жить дальше таким образом, что наша жизнь не будет существенно нарушена”, — пишет Лутсар.