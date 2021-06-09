Роботы и кибервойна: НАТО готовится сдерживать Путина у Черного моря

Как, например, в заявлении заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джеоаны, о том, что учения Steadfast Defender 21 не направлены против кого-то конкретно, но призваны продемонстрировать солидарность союзников и готовность прийти на помощь членам альянса, подвергшимся нападению. Буквально спустя несколько дней после учений в Трансильвании в интервью немецким журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на предстоящем 14 июня саммите в Брюсселе альянс примет повестку "НАТО-2030". В числе ее главных задач, по словам Столтенберга, — сдерживание России.

Девять тысяч военных из двадцати стран альянса плюс неизвестное число бойцов киберфронта (о них штабные пресс-релизы регулярно упоминали) принимают участие в учениях, которые продлятся с мая по конец июня. Слова "Путин" или " Россия " ни разу не прозвучали за два дня, которые я провел в Румынии. Зато часто звучало слово "но". То самое, про которое специалисты по ораторскому мастерству обычно объясняют — забудьте все, что говорят до него.

Мы — на учениях НАТО Steadfast Defender 21 в краях графа Дракулы, около городка Чинке в Трансильвании. За учениями наблюдали министр обороны и начальник Генерального штаба ВС Румынии, а также адмирал Роберт Бёрк, глава Объединенного командования объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Неаполе и, по совместительству, командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке . Неаполитанский штаб отвечает за все операции альянса в Средиземном и Черном морях , на его южном фланге.

Из-за горизонта доносится рокот — поддержку с воздуха оказывают вертолеты "Пума" ВВС Румынии. Артиллерийский огонь координируют дроны — турецкие SERCE-II и испанские RAVEN, хорошо зарекомендовавшие себя в Афганистане . Звуки стрельбы перекрывает голос из динамиков — командир турецкой бригады полковник Эрдоган Кочоглу на английском объясняет собравшимся, в том числе и журналистам, что происходит на поле боя. Вскоре неприятель, посмевший посягнуть на румынскую территорию (разумеется, условный и безымянный), побежден.

Робот напоминает старательного крестьянина, который пропалывает грядки. Он заносит ковш над влажной глинистой землей и начинает копать. На самом деле робот обезвреживает мину. Из укрытия им управляет оператор — ефрейтор саперного взвода латвийского разведывательного батальона. Трудолюбивый робот расчищает путь контратакующим силам 3-й британской дивизии и 66-й механизированной бригады вооруженных сил Турции .

Сирена в Бухаресте

"Одна из основных целей Steadfast Defender 21 — отработка переброски сил союзников на помощь стране НАТО, подвергнувшейся нападению, — объяснял журналистам, собравшимся в пресс-центре учений, представитель штаба ОВС в Неаполе, капитан второго ранга королевского ВМФ Грант Келли. — Это одна из наших основных задач в последние годы". Это правда. С начала конфликта на востоке Украины в 2014 году главное беспокойство в столицах стран-членов НАТО из Центральной Европы и Балтии сводится к простому вопросу — успеют ли союзники, особенно американцы, прийти на помощь, если "вежливые люди" вдруг появятся в районе эстонской Нарвы, польских Сувалок — или высадятся на черноморском побережье в районе румынского порта Констанца?

Решение саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году разместить многонациональные батальоны союзников в трех балтийских странах и бригаду в Польше заметно снизило эти опасения. "Мы в Румынии давно хотим, чтобы аналогичные многонациональные силы численностью в четыре-пять тысяч были дислоцированы и в нашей стране, — рассказал в интервью DW бывший директор департамента политического планирования министерства обороны Румынии Клаудиу Дегерату. — А с тех пор, как в апреле Путин стянул к границам Украины гигантскую вооруженную группировку, мы в Бухаресте не то что сигналы шлем в Брюссель — у нас тут, можно сказать, сирена воет каждый день!".

"С момента аннексии Крыма мы наблюдаем усиленную дипломатическую активность Бухареста, — сообщила в телефонной беседе с DW румынский политический аналитик Анжела Грамада. — Стратегия Румынии сосредоточена на обеспечении безопасность всех наших партнеров в Черноморском регионе, а также на укреплении уже существующих механизмов и интересов партнеров по НАТО".

Румыния — одна из главных тренировочных баз армии США в Европе