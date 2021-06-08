ВИДЕО | Полный пассажиров автобус нагло обходит дорожную пробку. Автобусное предприятие: водитель хотел быстрее доехать до остановки

На видеозаписи видно, как автобус с надписью SEBE AS совершает в Таллинне опасный обгон на Петербургском шоссе. Рискованный маневр имел место в минувшую пятницу во второй половине дня.

В компании SEBE AS подтвердили, что попавший на видео автобус перевозил в это время пассажиров.

"Водитель заслуживает осуждения, правила действуют для всех", — отметила начальник отдела обслуживания SEBE Пилле Валле. По ее словам, водитель оправдывал свое поведение близостью остановки, куда он хотел побыстрее добраться.

По ее словам, выходящие из Таллинна автобусы, особенно в пятницу, попадают на Петербургском шоссе в пробки. "Ситуация нормализуется, когда там закончится ремонт. Если не будет пробок, то не будет причины вести себя подобным образом. Водитель извинился и пообещал, что больше не станет использовать обочину. Мы показали видео и другим нашим водителям, чтобы ни у кого не возникла мысль ускорить себе путь", — сказала Валле.

По словам сотрудницы SEBE, пассажиры часто первыми сообщают автобусному предприятию о нарушениях, совершенных водителем. Но в данном случае этого не произошло. "Видимо, даже пассажиры устали здесь от пробок. Очевидно, и они считают, что главное — прибыть на место назначения, а не опоздать на 45 минут", — сказала она.

Ранее за данным водителем, по словам Валле, такого вольного поведения на дороге не замечалось.