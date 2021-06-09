В Таллиннском загсе открылся новый зал. Бронирование на лето уже идет

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город хочет улучшить условия для горожан во всех сферах жизни.

”Таллинн постоянно развивается, и наша цель — с учетом принципов доступности сделать городскую среду еще более удобной для горожан, — сказала Бешкина. — Примечательно, что в мае отмечался международный день доступной среды для людей с особыми потребностями, и в этом же месяце завершилось строительство нового праздничного зала, который обеспечивает людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата более удобный доступ и возможность участвовать в торжествах. Стоит отметить, что 1 июля Таллиннский загс отметит 95-летие, и радует, что юбилейный год запомнится еще и созданием этой новой возможности”.

Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск также подтвердила, что людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата впредь станет значительно проще посещать церемонии.

”В исторической вилле Лютера, где ныне располагается столичный загс, нет лифта, поэтому до сих пор церемонии с участием людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводились в кабинете на первом этаже главного здания. Новый зал в соседнем здании оборудован удобным доступом, кроме того, там также можно будет предлагать дополнительные услуги — при желании заключение брачного союза можно совместить с торжественным приемом. Мы надеемся, что новый зал будет тепло принят горожанами и найдет широкое применение”, — сказала Каск, добавив, что есть также идеи по дальнейшему развитию услуги.

Подать заявку на проведение церемонии бракосочетания в новом зале можно по электронной почте perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee или телефону 6457483.

Информация об аренде помещений: www.tallinn.ee/Teenus-Perekonnaseisuameti-ruumide-uurimine.

Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния при организации своих услуг исходит из стратегии развития ”Таллинн 2035”. Доступность услуг и ориентированность на потребности клиента являются приоритетами ведомства.