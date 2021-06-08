Эстонские евродепутаты призывают Еврокомиссию заняться установленными Финляндией ограничениями на поездки

Как известно, Финляндия сначала ввела с 27 января, а затем неоднократно продлевала (сейчас — до 27 июня) ограничения на въезд в страну. Они оказывают большое влияние на рабочую миграцию между Эстонией и Финляндией.

Урмас Паэт отмечает, что Финляндия уже несколько месяцев игнорирует принципы свободного передвижения в Европейском союзе, правительство Финляндии остается глухим к обращениям как Европейской комиссии, так и Эстонии

Евродепутаты подчеркивают, что хотя восстановление временного пограничного контроля на внутренних границах ЕС законно, это можно делать только когда меры пропорциональны, имеют временные ограничения, являются последним вариантом в чрезвычайной ситуации.