Соцдемы атакуют центристов из-за перехода на эстоноязычное образование. Юферева-Скуратовски: мы этого не допустим(44)
Премьер-министр Кая Каллас, отвечая вчера вечером в Рийгикогу на запрос социал-демократов Раймонда Кальюлайда, Рийны Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуарда Одинца, подтвердила желание правительства Партии реформ и Центристской партии перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения не позднее 2035 года.
"Запрос был подан в связи с тем, что две представленные в правительстве партии — реформисты и центристы — совершенно по-разному толкуют коалиционный договор и
делают прямо противоположные и взаимоисключающие заявления по вопросу о дальнейшей судьбе русскоязычных школ. Например, Кая Каллас неоднократно утверждала, что считает главным приоритетом своего правительства полный перевод русскоязычного образования на эстонский язык. Входящая в Партию реформ министр образования Лийна Керсна заверила Рийгикогу, что подготовка к переводу русскоязычных школ на эстонский язык уже вовсю идет, и министерство составляет программу действий с конкретными сроками", — пишут в пресс-сообщении социал-демократы.
”И что центристы будут делать теперь? Начнут говорить, что и премьер-министр неправильно толкует коалиционный договор и не понимает, о чем стороны договорились при формировании правительства? Но это же не серьезно, это же какой-то детский сад!”, — написал Раймонд Кальюлайд.
По его словам, люди должны понимать, что на самом деле происходит в сфере образования. ”Непозволительно, что десяткам тысяч детей, их родителям и сотням учителей просто вешают лапшу на уши и водят их за нос”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.
Депутат Рийгикогу, центристка Мария Юферева-Скуратовски тоже высказалась на эту тему и сравнила обещания о переходе с притчей про осла и падишаха. "Правда состоит в том, что никто не знает даже того, какое правительство будет у нас через два года, после следующих парламентских выборов. Что тут говорить о 2035 годе? С таким же успехом можно пообещать выполнить что-либо через 30, 50 или 100 лет. Громкие слова прозвучали, эффект в виде нужной эмоциональной реакции достигнут, но никакой ответственности за обещания нести не придется. Тут как в известной притче — либо падишах помрет, либо ишак сдохнет", — написала она.
По ее словам, ратующим за переход просто необходимо держать фасон. "Я не буду спекулировать и пытаться говорить о том, что может произойти через много лет. Однако совершенно точно могу подтвердить то, что пока центристы находятся в коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет. Министерская группа вольна составлять какие угодно планы, но надо понимать, что для перехода необходимо менять Закон об основной школе и гимназии. А этого мы не допустим, поскольку считаем, что по ряду причин выбор языка обучения должен оставаться за родителями", — заверила центристка.