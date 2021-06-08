Соцдемы атакуют центристов из-за перехода на эстоноязычное образование. Юферева-Скуратовски: мы этого не допустим

"Запрос был подан в связи с тем, что две представленные в правительстве партии — реформисты и центристы — совершенно по-разному толкуют коалиционный договор и

делают прямо противоположные и взаимоисключающие заявления по вопросу о дальнейшей судьбе русскоязычных школ. Например, Кая Каллас неоднократно утверждала, что считает главным приоритетом своего правительства полный перевод русскоязычного образования на эстонский язык. Входящая в Партию реформ министр образования Лийна Керсна заверила Рийгикогу, что подготовка к переводу русскоязычных школ на эстонский язык уже вовсю идет, и министерство составляет программу действий с конкретными сроками", — пишут в пресс-сообщении социал-демократы.

”И что центристы будут делать теперь? Начнут говорить, что и премьер-министр неправильно толкует коалиционный договор и не понимает, о чем стороны договорились при формировании правительства? Но это же не серьезно, это же какой-то детский сад!”, — написал Раймонд Кальюлайд.

По его словам, люди должны понимать, что на самом деле происходит в сфере образования. ”Непозволительно, что десяткам тысяч детей, их родителям и сотням учителей просто вешают лапшу на уши и водят их за нос”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.