Кийк и Мерилай отчитались перед антикоррупционной комиссией о ”напитках в машину” для Ратаса(13)
”Их версия не отличается от предыдущих. Оба бывших руководителя бюро заверили, что все расходы были нужными, целеcообразными, разумными и необходимыми для выполнения задач премьер-министра”, — сказал председатель комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).
Ранее комиссия выслушала объяснения самого Ратаса, государственного секретаря Таймара Петерпока и протокольного советника Кристийны Сика. Больше комиссия вызывать никого не будет и должна сделать выводы. ”Моя личная позиция такова, что есть признаки того, что не все расходы пошли куда надо. Но это не официальная позиция комиссии”, — подчеркнул Одинец.
Он сказал, что пока решение не принято и вопрос будет обсуждаться на заседании в следующий понедельник, а также отметил, что члены комиссии придерживаются разных мнений. ”Разные подходы. Для кого-то из членов комиссии все ясно, для кого-то — нет. Для меня лично сомнения по-прежнему в воздухе”, — отметил Одинец.
”Эти напитки и еда в дорогу. Действительно ли это все было нужно делегации? Даже люди из госканцелярии не знают, кому и куда что ушло”, — отмечает он. Не исключено, что Ратас мог использовать что-то не как премьер-министр, а как лидер Центристской партии. ”Были ли все эти кренделя подарены от имени премьер-министра, либо от имени председателя партии, частного лица”, — рассуждает Одинец.
По его словам, это — уже третье заседание по этому вопросу и что у него до сих пор остались подозрения, что с государственным имуществом обращались некорректно. ”Сегодня, после того как мы получили разъяснения от бывших руководителей бюро, у меня осталось подозрение, что средства Государственной канцелярии были использованы в личных интересах или в интересах третьих лиц. Хотя Танель Кийк подтвердил, что у Государственной канцелярии была возможность наложить вето на расходы бюро премьер-министра, эта возможность никогда не использовалась. Некоторые расходы нуждались в уточнениях и пояснениях, однако и эти расходы были покрыты. В связи с этим у меня возникают вопросы”, — сказал Одинец.
Председатель комиссии добавил, что в отношении многих расходов можно полагать, что они были сделаны в интересах однопартийцев премьер-министра. ”Однако сбор улик — это компетенция следственного органа, которым мы не являемся. На следующем заседании мы еще обязательно вернемся к этой теме”, — отметил Одинец.
По мнению вице-председателя спецкомиссии Валдо Рандпере (Партия реформ), из данного дела можно сделать выводы, что деньги народа следует тратить менее расточительно. ”По моей оценке, данное дело можно считать завершенным. Даже если здесь и имело место какое-то нарушение правил, сейчас нет никакой возможности доказать это. Я согласен, что с деньгами налогоплательщиков обошлись не самым экономным образом и поэтому призываю всех к меньшей расточительности при использовании государственных ресурсов”.