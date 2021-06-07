Под Раквере горела сеносушилка. Пострадал пожарный

Как сообщили спасатели, людям пожар не угрожал.

Загорелся сам сушильный аппарат, расположенный у стены здания. В аппарате находилось 3 тонны сена, в здании — 1000 тонн. В здании имеется газ.

По сообщению rus.err, при тушении пожара пострадал один спасатель, которому на месте была оказана первая помощь.

"Спасатель отравился угарным газом, его осмотрели в скорой помощи, ничего страшного", - сказал руководитель спасательных работ Тоомас Мяэсалу.