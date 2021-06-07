Урмас Паэт: ограничения Финляндии на поездки для эстонцев нарушают правовые принципы ЕС

Как сообщил парламентарий, он подаст в Европейскую комиссию запрос: Паэт хочет получить ответ — что конкретно предпринимает Еврокомиссия , чтобы обеспечить и в случае Финляндии принцип свободного перемещения лиц.

Как известно, Финляндия сначала ввела с 27 января, а затем неоднократно продлевала (сейчас — до 27 июня) ограничения на въезд в страну. Они оказывают большое влияние на рабочую миграцию между Эстонией и Финляндией.