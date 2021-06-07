Василий Уткин о форме сборной Украины: посмотрите, какие страны официально признали Крым российским
Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины?
Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны — участницы чемпионата Европы. Например.
Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый ”спорт вне политики”): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны.
Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально — на официальной презентации — флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так.
Вот это было унизительно.
А как одета сборная Украины, мне по фигу.
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