Василий Уткин о форме сборной Украины: посмотрите, какие страны официально признали Крым российским

Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины?

Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны — участницы чемпионата Европы. Например.

Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый ”спорт вне политики”): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны.

Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи.

Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально — на официальной презентации — флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так.

Вот это было унизительно.

А как одета сборная Украины, мне по фигу.

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