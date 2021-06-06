Украина представила форму к Евро с контурами границ страны, включающими Крым. Российский депутат Госдумы в бешенстве

У украинской команды будет три комплекта формы — желтый, синий и белый.

Особенность всех трех комплектов от компании Joma в том, что на переднюю часть нанесены контуры границ страны.

Украина сыграет на Евро в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Форма вызывала недовольство Депутата Государственной думы России Дмитрия Свищева, который усмотрел в этом политическое заявление.

”Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму.

Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям”, — сказал Свищев в интервью "Чемпионату".