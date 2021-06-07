В Эстонии владельцы iPhone наконец могут пользоваться 5G! Правда, пока в сети только одного оператора

Таким образом, сеть Telia 5G будут поддерживать все модели линейки iPhone 12 серии, то есть iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Чтобы включить поддержку сети 5G в моделях iPhone 12, Apple предложит автоматическое обновление устройства в виде версии 46.1 пакета Carrier Bundle. Пользователь устройства должен дать согласие на обновление. При этом обновление может достигать разных устройств в разное время. Пользователь также должен убедиться, что в его телефоне установлена операционная система iOS 14.5. Если в телефоне установлена более старая версия, сначала следует обновить программное обеспечение, после чего будет предложена возможность добавить поддержку 5G.

Для использования сети 5G у клиентов в дополнение к телефону 5G должен быть мобильный пакет Telia соответствующего объема. В настоящее время Telia предлагает частным клиентам пакеты ”Мобильная жизнь” с объемом 20 ГБ, 40 ГБ и безлимитные, а для бизнес-клиентов — пакеты с объемом 28 ГБ, 56 ГБ и безлимитные. Для пользователей всех этих пакетов по умолчанию открыт доступ к сети Telia 5G.

По словам руководителя единицы частных клиентов Telia Eesti Кристьяна Вийлманна, это важная новость для развития 5G в Эстонии, поскольку Apple является одним из самых известных производителей в мире, а поддержку 5G для их телефонов в Эстонии ждали с осени прошлого года.

”Учитывая, что Telia запустила свою сеть 5G в ноябре, мы довольно быстро продвинулись вперед в сотрудничестве с Apple, чтобы получить поддержку 5G. При этом нужно помнить, что мы в Эстонии конкурируем со всем миром за ресурсы развития 5G у различных производителей. Сегодня мы можем подтвердить, что с 4 июня пользователи начнут постепенно получать обновление программного обеспечения, которое позволит iPhone 12 серии использовать сеть Telia 5G. Приятно видеть, что некоторые владельцы iPhone уже начали пользоваться нашей технологией 5G в минувшие выходные”, — сказал Вийлманн.