Финский предприниматель не теряет оптимизма: туннель Таллинн-Хельсинки может быть готов уже в 2024 году

Сейчас самым большим препятствием для строительства туннеля является не очень хорошее отношение государств к участию частного сектора, а также китайский вопрос, пишет Iltalehti.

Однако Вестербака и его бизнес-партнер Кустаа Валтонен не сдаются. Недавно министр транспорта Финляндии Тимо Харакка и министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас подписали протокол о намерениях, по которому страны обязуются сотрудничать в вопросе развития проекта. При этом в документе не сказано, что туннель будет обязательно построен.

Эстония со своей стороны указала, что строительство туннеля должно осуществлять государство, при том, что единственный известный на данный момент конкретный проект является частным начинанием Вестербака и Валтонена Finest Bay Area Development. Вестербака надеется, что этот вопрос удастся решить, а сам протокол показывает готовность стран продвигаться в вопросе строительства.

”Это всего лишь бумага, которая показывает, что мы хотим туннель между Эстонией и Финляндией. Она укрепляет нашу верю в реализацию идеи проекта и поддерживает наш проект. Единственный действующий проект — наш”, — говорит он.

Таави Аас при этом подчеркивал, что в ближайшие десять лет будет проведен ряд исследований и до строительства еще далеко. При этом он не исключает привлечения частного сектора каким бы то ни было образом.

Вестебака по-прежнему уверен, что туннель можно построить за два года к 2024 году.

Сейчас основным инвестором проекта является Touchstone Capital Partners Fund, которая имеет долю в 20 государственных компаниях Китая. Вестербака проблемы в этом не видит. ”Даже если деньги придут из Северной Кореи, это не будет иметь значения, если ни на одном из этапов проекта не будет контрольного пакета акций”, — говорит он.

Также бизнесмен отмечает, что ищутся и другие инвесторы, но обнародовать планы пока рано.