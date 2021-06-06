06.06.2021, 18:50
Число вакцинированных от коронавируса в Эстонии превысило 500 000 человек(28)
Foto: Priit Simson
К полудню 6 июня как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 в Эстонии получили 500 023 человека, из которых у 296 428 иммунизация уже завершена, сообщает RusERR со ссылкой на Министерство социальных дел.
Охват вакцинацией среди взрослого населения составляет 46,3% при среднеевропейском показателе 46,9%, среди людей старше 70 лет — 66,4%.
В 40 из 79 самоуправлений как минимум одной дозой вакцинировано больше половины взрослого населения: лидирует по этому показателю Хийумаа (65%), в двух районах Таллинна иммунизировано более половины взрослых жителей — 56% в Пирита и 55% в Нымме.
В возрастной группе 60-69 лет как минимум одну прививку получили 60%, а среди людей в возрасте от 50 до 59 лет — 52%.
В общей сложности в Эстонии к 6 июня было сделано свыше 760 000 прививок от коронавируса, из них за последнюю неделю — более 57 000.