06.06.2021, 19:10
WRC | Отт Тянак провалился на "Ралли Сардиния", но всё же набрал очки
Эстонец Отт Тянак (Hyudai) из-за механических проблем занял лишь 26-е место на "Ралли Сардинии". Однако набрал 4 очка в зачет чемпионата мира в бонусном заезде.
Победителем гонки стал Себастьян Ожье, опередивший партнера по "Тойоте" Элфина Эванса и сокомандника Тянака - Тьерри Нойвилля.
Однако лучшему эстонскому гонщику улыбнулась удача в заезде за бонусные очки, он лишь 0,2 секунды уступил Нойвиллю и заработал 4 бонусных балла в зачет чемпионата мира.
Благодаря этому, Тянак сумел удержать четвертое место в чемпионате (49 очков). Лидирует Ожье (106 очков), на 11 баллов меньше у Эванса. Замыкает тройку сильнейших Тьерри Нойвилль (77 очков).
Следующий этап чемпионата мира пройдет в Кении с 24 по 27 июня.