Ликсутов — о резонансных ДТП в Москве (с Ефремовым) и Таллинне (с Халиловым): платя штрафы, человек фактически покупает себе индульгенцию на дороге

Поэтому мы считаем, что прокатные самокаты должны быть ограничены законодательно — до скорости не более 25 км/ч. Это нужно только для того, чтобы сам пользователь самоката не попал в какое-либо дорожно-транспортное происшествие. Поэтому весь набор мер, ещё раз повторю, в первую очередь направлен на то, чтобы пользование было безопасным, пользователей было больше и при этом не ущемляло права тех людей, которые каждый день, действительно, безопасно передвигаются на электрическом самокате, что, конечно, удобно.

И в-третьих: прокатный самокат должен быть ограничен по скорости — не более чем 25 км/ч. Почему? Мы исходим из того, что получить самокат очень просто: гражданин, который достиг у нас 18 лет, может купить его без проблем, даже если будет пользоваться этим самокатом в первый раз. И конечно, вы не хотите, чтобы он разогнался вдруг, неожиданно для вас, до скорости 70 км/ч.

Второе: если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока и не превышать его.

Первое: если электрический самокат передвигается по проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования Государственной автомобильной инспекции. Также мы считаем, что обычно самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если передвигаться на нем со скоростью больше, чем 25 км/ч. Производители самокатов подтверждают: это просто небезопасно (исходя из колес, радиуса колес и того, что человек на электрическом самокате всё-таки не использует никакие средства индивидуальной защиты, как, например, водитель мотоцикла).

Действительно, проблема существенная, аварии случаются. Аварии, что самое неприятное, случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, ну и при этом не ограничивать использование электрических самокатов. Некоторые из этих мер такие.

Сейчас в Москве настолько много поездок на электрических самокатах, что они уже буквально за год обогнали даже количество прокатов на велосипедах, к которым мы шли более трех лет. Поэтому наблюдается такой яркий всплеск вот этой малой мобильности.

Максим, насколько я знаю, в Москве тоже есть проблема с самокатами. Люди обращаются в травмпункты, случаются аварии. Как Москва решает эти проблемы?

В частности, если говорить про того, о ком вы сказали, артист Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что вообще недопустимо. И никакой штраф, никакая камера, к сожалению, здесь не компенсируют неадекватное состояние водителя, что и было доказано в суде. Такое мое виденье этого вопроса. И этот вопрос мы часто обсуждаем с сотрудниками полиции, которые наделены полномочиями (в отличие от городских властей) — контролировать соблюдение скоростного режима и наказывать нарушителей.

Камеры фото- и видеофиксации, конечно, следят за соблюдением скоростного режима и, конечно, в позитиве влияют на общую статистику аварийности. Специально для читателей и тех, кто смотрит Delfi , могу сказать, что в Москве за последние семь лет в два раза снизилось количество погибших на дороге. При этом такие серьёзные ДТП с пострадавшими происходят из-за превышения скоростного режима или несоблюдения скоростного режима.

Примерно в одно время, с разницей в три недели, в Таллинне на Лаагна теэ и в Москве произошли аварии. У вас актер Михаил Ефремов совершил смертельную аварию, у нас — молодой человек Иса Халилов . Как Москва борется с лихачами? Насколько я знаю, у вас установлены камеры слежения.

Такой статистики прямо сейчас у меня нет, но знаю, что мои коллеги из полиции этими вопросами уже серьёзно занимаются, и, наверняка, у них более точные данные имеются.

Вот такой набор мер, я уверен, позволит найти нормальные решения. С учетом того, конечно, что пользоваться самокатом должен человек, который понимает, что он делает и имеет какие-то минимальные навыки езды на велосипеде, а также понимает, что это всё-таки поездка внутри города.

То есть если самокат попадает, например, в парк Горького, один из крупнейших, самых красивых парков, которые есть в Москве, то на нем автоматически нельзя разогнаться больше, чем, по-моему, 10 или 15 километров в час. И таких зон очень много — больше 50, и их количество будет расти.

Кроме того, мы вместе с основными компаниями, которые занимаются предоставлением самокатов в аренду в Москве, договорились о введении техническим решением специальных зон со сниженной скоростью.

Однозначно, будущее за беспилотным транспортом. Вопрос времени: когда это произойдёт. Вопрос тут в развитии технологии, лидаров, программного обеспечения, быстродействия компьютера и средств связи. Но это вопрос ближайших лет. Я уже уверен, что при нашей с вами жизни это уже произойдёт, и количество беспилотного транспорта на дорогах будет достаточно большим.

Ещё раз скажу. Сейчас мы, как городские власти, не наделены такими полномочиями контроля. Но эта дискуссию активно идёт и в обществе, и среди автомобилистов (в Москве, в частности), и по всей России. Поэтому, думаю, что, исходя из наших таких общих действий, какие-то решения должны быть. И, конечно, обмен опытом с городскими властями Таллинна был бы здесь очень нам полезен.

В некоторых странах, например, реализована система, в которой человек, неоднократно нарушающий скоростной режим, даже оплачивая штрафы, по решению органов полиции обязан пройти тест у психолога, чтобы можно было оценить, насколько человек объективно понимает реальность и почему он систематично нарушает скоростной режим, даже если оплачивает штрафы. Я думаю, какие-то такие меры, необязательно эти, должны уже войти в повседневную практику.

Во всех резонансных ДТП, — вот то, что скорей всего, произошло и на Лаагна теэ, и у нас в Москве — нет такого, что ни разу не нарушавший правила дорожного движения человек сел за руль и вдруг попал в такое ДТП, которое повлекло за собой человеческие жертвы. Скорее всего, этот человек уже нарушал правила, уже превышал скорость и имеет, к сожалению, плохую историю вождения. И, конечно, на мой взгляд, для таких людей нужно отдельное решение принимать, если человек сейчас так, платя штрафы, фактически покупает себе некую индульгенцию на дороге, и, к сожалению, не делает должных выводов о том, что нужно себя вести по-другому. На мой взгляд, эти вещи требуют пересмотра.

Поэтому соединение наших возможностей по распознаванию лиц с банковской технологией и с их системой защиты персональных данных будет позволять при подходе к одному из турникетов на станции понимать, что это вы, открывать турникет, — и вы — как пассажир — не будете прикасаться ни к чему. Эту технологию мы будем внедрять постепенно, от линии к линии. Это будет самый уникальный проект в транспортном комплексе во всём мире.

Есть ряд банков у нас в России, которые уже по биометрии, по биометрическому паспорту проводят и платежи в том числе.

Технология — оплата по лицу. Она уже находится у нас во внутреннем контуре тестирования. То есть сейчас наши сотрудники уже несколько месяцев тестируют эту технологию, что называется, в боевом режиме. Пока это закрытый контур.

У вас ещё есть один проект — facepay. Можете рассказать о нем? Что он из себя представляет?

Это подробные электронные карты города, нанесение на них дорожных знаков, интеллектуальные светофорные объекты, которых у нас уже большинство. На основных перекрёстках эти светофоры способны обмениваться информацией с машиной. Мы будем делать всё, чтобы Москва, как один из лидеров цифрового развития в мире, была и одним из лидеров в части беспилотного транспорта.

В Москве таких проектов несколько. Законодательство Российской Федерации стимулирует использование беспилотного транспорта — как в пилотном режиме сейчас, так и в будущем, уже на системной основе. Надо пройти определённое количество решений, но российское законодательство способствует тому, чтобы беспилотный транспорт появился уже в ближайшем будущем. Поэтому мы будем поддерживать все эти технологии, мы будем развивать всё, что касается городской среды.

В Москве у нас есть несколько проектов, которые развивает наш российский IT -гигант — компания Яндекс. Это делает даже правительство Москвы: в транспортном комплексе тоже есть свой беспилотный автомобиль, который мы тестируем, который сейчас работает внутри большого больничного комплекса, перевозя внутри закрытого контура поликлиники анализы из лаборатории в стационар и обратно.

Вы уже упомянули про Таллинн, про сотрудничество. А есть ли у вас ещё какие-то проекты с Таллинном? Может быть, намечаются какие-то?

Во-первых, между Москвой и Таллинном подписаны соглашения о том, что два города сотрудничают в области обмена данных информации, поддерживают культурные и туристические связи. Такое соглашение есть. В 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал его с мэром Таллинна. Уверен, что и в дальнейшем это формальное соглашение, которое позволяет более тесно общаться и приглашать взаимные делегации, будет и дальше продлено на годы вперёд.

На последнем урбанистическом форуме была делегация из Таллинна, на ней присутствовал вице-мэр Андрей Новиков, который в том числе курирует транспорт. Мы встречались с Андреем, обменивались данными и информацией по развитию электрического транспорта. Вы знаете, Москва сейчас самая крупная столица и город в Европе, который преобладает по количеству электрического транспорта. До конца года у нас уже будет 1000 электробусов, все они российского производства. И мы очень довольны результатами эксплуатации этих электробусов. У нас гарантия от производителя — в течение 15 лет ежедневно эксплуатация этого электрического транспорта, который крайне важен для всех жителей, снижает выбросы, повышает качество жизни в городе.

Мы рассчитываем на обмен, хотя бы уже информацией, о том, как развивается транспортная среда, как сделать город максимально удобным для жизни, как сократить количество дорожно-транспортных происшествий. Это та почва, которой можно обмениваться каждый день, и, уверен, такое сотрудничество, которое идёт, оно будет продолжаться и дальше.

Каких-то конкретных проектов, что вот что-то делаем мы совместно, пока нет. Но я уверен, что они могут появиться в ближайшем будущем. Почему бы и нет?

Когда были в последний раз в Эстонии? Это ваша родина. И что сейчас вас связывает с ней?