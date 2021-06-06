Кто из русскоязычных бизнесменов вошел в рейтинг самых влиятельных предпринимателей Эстонии?

Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп — член правления концерна Baltic Sea Bunkering, на втором месте — присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро TGS Baltic Леонид Толстов, на третьем месте в рейтинге — Юрий Янчук, председатель совета концерна MKJ Haldusgrupp.