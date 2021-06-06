06.06.2021, 12:35
Кто из русскоязычных бизнесменов вошел в рейтинг самых влиятельных предпринимателей Эстонии?(25)
Foto: Vallo Kruuser
В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП самых влиятельных бизнесменов Эстонии. Среди 500 человек, вошедших в рейтинг, 38 русских имен, пишет dv.ee.
”Деловые ведомости” составили таблицу русскоязычных предпринимателей, вошедших в ТОП 500 самых влиятельных персон эстонской деловой среды.
Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп — член правления концерна Baltic Sea Bunkering, на втором месте — присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро TGS Baltic Леонид Толстов, на третьем месте в рейтинге — Юрий Янчук, председатель совета концерна MKJ Haldusgrupp.