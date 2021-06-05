ВИДЕО | В Таллинне девушка на электросамокате наехала на женщину с детской коляской

Полиция напоминает всем любителям электросамокатов, что при нахождении рядом с прохожими управляющий подобным транспортным средством должен двигаться со скоростью, которая не будет сильно отличаться от скорости пешехода. Даже при переходе через дорогу необходимо снизить скорость и пересекать проезжую часть со скоростью пешехода.