Новости Эстонии
05.06.2021, 21:15

Начались регулярные морские рейсы в Пирита и на остров Аэгна

 
Aegna saarel
Aegna saarel
Foto: Ilmar Saabas
В свой первый летний рейс в субботу, 5 июня, отправилось морское такси Gundel, которое будет совершать регулярные рейсы на остров Аэгна и в столичный район Пирита.

Морское такси Gundel представляет собой восьмиметровое алюминиевое судно, которое берет на борт 12 пассажиров, пишет rusERR.

По субботам и воскресеньям судно будет совершать одну поездку из порта Леннусадам на Аэгна и обратно, и одну по маршруту Леннусадам-Пирита-Леннусадам. В случае хорошей погоды и востребованности оператор готов график уплотнить.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии