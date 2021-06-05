05.06.2021, 21:15
Начались регулярные морские рейсы в Пирита и на остров Аэгна
Морское такси Gundel представляет собой восьмиметровое алюминиевое судно, которое берет на борт 12 пассажиров, пишет rusERR.
По субботам и воскресеньям судно будет совершать одну поездку из порта Леннусадам на Аэгна и обратно, и одну по маршруту Леннусадам-Пирита-Леннусадам. В случае хорошей погоды и востребованности оператор готов график уплотнить.
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