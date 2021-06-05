05.06.2021, 20:27
Стрельба в центре Таллинна: задержан 23-летний мужчина(41)
Delfi lugeja
Сегодня вечером, около 18:00, в Центр тревоги поступило сообщение том, что на балконе многоэтажного дома в центре Таллинна, на улице Пильве, был замечен мужчина с предметом, похожим на оружие.
По словам главы оперативной службы Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийта, полиция молниеносно отреагировала на тревожное сообщение.
”На месте происшествия в качестве подозреваемого был задержан 23-летний мужчина”, — сказал Саарнийт. ”В квартире мужчины был также обнаружен предмет, похожий на оружие, который был для выяснения обстоятельств доставлен в отделение полиции вместе с подозреваемым.
Детали происшествия уточняются.
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