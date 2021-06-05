Индрек Саар: безжалостные и бездумные действия правительства снова приведут к власти праворадикалов

По словам Индрека Саара, он долго не мог понять, почему правительство Кайи Каллас при составлении бюджетной стратегии приняло такие безжалостные решения. Отчасти это объясняется тем, что коалиция реформистов и центристов ориентируется на Великобританию 1980-х годов, когда в результате политики Маргарет Тэтчер абсолютная бедность увеличилась вдвое, а безработица — втрое. Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус даже назвала Железную Леди своим политическим кумиром.

”Кая Каллас, Сигне Рийсало, Лийна Керсна, Кейт Пентус-Розиманнус, то есть те люди, которые в оппозиции говорили об эмпатии и заботе о людях, теперь как одержимые повторяют мантру об урезании расходов. В качестве предлога называется якобы раздутый публичный сектор, хотя он у нас один из самых скромных к Евросоюзе. Факт, что если в общественном секторе Эстонии задействован 21 % всех работников, то в Евросоюзе этот показатель составляет в среднем 25 %. В Северных странах — около 30 %”, — отметил Саар.

”Правительство уверено, что у нас в публичном секторе можно что-то сократить и при этом рассчитывать на то, что государство сумеет эффективно функционировать? Причем урезают ведь расходы не на якобы раздутый госаппарат, а на детские кружки и спортивные секции, культуру, высшее образование, безопасность. Неужели именно наши дети — самые большие бюрократы и тунеядцы, на которых нужно экономить? Звучит абсурдно и нелепо!” — подчеркнул лидер социал-демократов.

По его словам, премьер-министр все время подливает масла в огонь и раскалывает общество. ”Цитирую: ”ведь общественный сектор находится на содержании у частного сектора”. К чему такое противопоставление? Как должны себя чувствовать наши врачи и учителя, работники культуры и персонал по уходу, полицейские и спасатели, которым государство все время говорит: ”вы — иждивенцы”. Помимо того, что это звучит оскорбительно, так это еще и неправда по сути, поскольку работники публичного сектора платят налоги”, — сказал Индрек Саар.