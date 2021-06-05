05.06.2021, 15:40
ФОТО и ВИДЕО: Уверенно лидировавший Тянак снова прервал ралли из-за аварии
Эстонский экипаж Отт Тянак - Матти Ярвеоя на Ралли Италии наскочил на камень. В результате аварии сломалась подвеска и гонщики вынуждены были прервать выступление.
Случилось это на СУ12. Тянак к этому времени уверенно лидировал на острове Сардиния, опережая ближайшего преследователя Себастьена Ожье ("Тойота") на 40 секунд.
Тянак на втором этапе подряд прерывает ралли. Две недели назад в Португалии он также потерял лидерство из-за поломки подвески.
После схода Тянака на первое место поднялся испанец Ожье, опережающий Дани Сордо ("Хендай") на 17 секунд.
Ралли Италии (12/20: