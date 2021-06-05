Партия Реформ запустила предвыборную кампанию под девизом ”С лучшей заботой об Эстонии”

”Заботимся о тех, кто рядом — с этого и начинается лучшая забота обо всей Эстонии. Партия Реформ заботится о людях, о безопасности, о жизненной среде, об экономике.

Единой командой мы предлагаем и выступаем за достойное инклюзивное управление во всех сферах. Именно так рождается по-настоящему открытое общество, где инновации и развитие в почёте”, — отметил генеральный секретарь Партии Реформ Эркки Кельдо.

Партия Реформ находится в руководстве 28 самоуправлений по всей Эстонии. В рядах партии 32 мэра, волостных старейшины и председателя волостных и городских собраний, которые работают во имя развития жизни во всей стране.

Предвыборная кампания под девизом ”С лучшей заботой об Эстонии” включает в себя тур по всей стране, в рамках которого будут организованы многочисленные встречи с избирателями во всех уголках Эстонии.