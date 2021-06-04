Суд решил не препятствовать концерну Eesti Energia в строительстве завода сланцевого масла

Стороны имеют право обжаловать решение суда в течение одного месяца, MTÜ Loodusvõlu намерено обжаловать решение.

"План строительства завода по производству масла не является экологически чистым и не поддерживает долгосрочное развитие Ида-Вирумаа. Выбросы углекислого газа начиная со строительства завода и добычи сланца до сжигания масла огромны и не соответствует требованиям о необходимости приостановить изменение климата. Мы намерены оспорить это решение", - сказала представитель MTÜ Loodusvõlu Керту Биргит Антон.

Правление Eesti Energia 7 июня соберется для обсуждения своих дальнейших действий.

Напомним, что 7 мая Тартуский окружной суд остановил планируемое Eesti Energia строительство завода сланцевого масла Enefit 280 в Ида-Вирумаа.

В апреле прошлого года была подана первая климатическая жалоба в истории Эстонии. Молодые активисты под именем MTÜ Loodusvõlu подали на завод сланцевого масла в суд. В своей жалобе они требовали, чтобы суд аннулировал выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство завода, а также обеспечил первичную правовую защиту.

Активисты указали на то обстоятельство, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом.