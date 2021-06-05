Эстонская минеральная вода признана одной из самых вкусных в мире

В состав жюри вошли 200 человек, в том числе отмеченные звездами Мишлен лучшие шеф-повара и сомелье из 20 стран мира, сообщила пресс-служба компании Haage Joogid.

По словам руководителя по экспорту Haage Vesi Ксении Йоост, это признание природы Эстонии, ее чистоты и вкусов: ”Мы слишком привыкли к здешним подлинным и натуральным вкусам и порой принимаем их, как должное. Высокий результат слепого тестирования натуральной минеральной воды Haag показывает, что мы действительно можем ими гордиться”.

Чтобы получить оценку Brussels International Taste Institute, продукты проходят слепое тестирование, в ходе которого бренд, название и происхождение продукта заранее не известны. Жюри получает лишь краткое описание категории продукта. Каждый продукт оценивается на вкус и качество на основе сенсорного анализа (стандарт AFNOR XP V09A): оценивают первое впечатление, внешний вид, аромат, вкус и текстуру продукта, а также послевкусие напитков. Каждый член жюри оценивает продукт индивидуально, молча и без общения с другими членами жюри.

Это не соревнование — каждый продукт оценивается по его вкусовым составляющим и качеству. При оценке считаются важными ожидания потребителей в отношении определенной категории продуктов. Членов жюри не спрашивают, нравится им продукт или нет — при оценивании следуют единым заранее утвержденным критериям.

Минеральная вода Haage Vesi, получившая по результатам слепого тестирования 84,3%, может начать использовать присвоенный знак качества на упаковке ориентированных на экспорт продуктов и ​в ​информационных материалах (https://www.taste-institute.com/en/awarded-products/product-details/9022483). В 2021 году институт вручил сертификаты продуктам питания в общей сложности в 25 различных категориях.

Природная минеральная вода Haage поступает из скважины глубиной в 210 метров, расположенной в деревне Хааге Тартуского уезда. Haage Joogid OÜ — предприятие, основанное в 2012 году на местном капитале, входящее в концерн Silikaat Grupp.