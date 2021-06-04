04.06.2021, 15:29
Дмитрий Песков — RusDelfi: в России очень любят Эстонию(140)
В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Сегодня один из главных дней — президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании. На форум приехал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который в комментарии корреспонденту RusDelfi Роману Старапопову рассказал про отношения Эстонии и России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя RusDelfi отношения Эстонии и России, отметил, что на межгосударственном уровне между нашими странами позитивного, к сожалению, немного.
“Но, тем не менее, в России очень любят Эстонию, очень любят эстонцев. И конечно, всё будет зависеть от того, какая будет политическая воля. С нашей стороны никакой враждебности нет. Но, к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения в связи с враждебностью России и так далее. Это не так, это не соответствует действительности”, — прокомментировал Песков.