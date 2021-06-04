04.06.2021, 20:25
ФОТО: Суперстарт Тянака на Сардинии: 5 победных заездов за один день!(2)
Foto: Margus Pahv
На острове Сардиния проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Отлично стартовал на средиземноморском ралли эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай"). В первый день он выиграл 5 заездов подряд и захватил лидерство.
Ближайший конкурент испанец Дани Сордо ("Хендай") - он выиграл три последних заезда первого дня ралли - проигрывает нашему гонщику 19 секунд. Третье место в судейском протоколе занимает француз Себастьен Ожье ("Тойота"), отстающий от Тянака на 36 секунд.
Ралли Италии (8/20)
В субботу гонщикам предстоит еще 8 испытаний на скорость. Всего в программе итальянского этапа чемпионата мира 20 скоростных участков общей протяженностью 303 километра.
В общем зачете чемпионата мира после четырех этапов лидирует Ожье - 79 очков. Вторым идет британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс (77). Замыкает тройку лидеров партнер Тянака по команде бельгиец Тьерри Невилль (57). Тянак занимает пока четвертое место - 45 очков.