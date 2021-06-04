Очередной коррупционный случай в Таллинне: один из подозреваемых все еще остается на своем посту

Подозрение касается одного тендера, проведенного в 2018 году, в результате которого был заключен договор на пять лет на проведение профилактического ремонта и уход за городскими дорогами Таллинна.

Глава Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн был немногословен и отказался давать комментарии насчет следствия. Тем не менее он подтвердил, что один из подозреваемых продолжает работать и получать зарплату.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил на пресс-конференции, что департамент сначала проверит служба внутреннего контроля, чтобы выяснить, все ли меры по предотвращению коррупции были там внедрены, и оценить систему внутреннего контроля, связанную с госзакупками.

Это далеко не первый случай коррупции в столичных инстанциях. Например, совсем недавно в суд было направлено уголовное дело бывших ведущих сотрудников Tallinna Linnatransport. Как Таллинн борется с коррупцией?

"Руководители Таллинна, несомненно, относятся к коррупции очень серьезно. У нас есть антикоррупционная стратегия, разработанная вместе с лучшими экспертами этой сферы, которую мы применяем в повседневной работе", — подчеркнул Кылварт. Он добавил, что сотрудникам проводят тренинги по предотвращению коррупции.

Сотрудники Центральной криминальной полиции 2 июня также провели следственные действия в конторе принадлежащего Merko Ehitus предприятия Tallinna Teed.

Как выяснилось, в 2018 году Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства подписал с Tallinna Teede AS договор суммой 26 млн евро на ремонт и обслуживание столичных дорог. Tallinna Teede AS — дочерняя фирма Merko Ehitus.

Согласно информации концерна, три работника Tallinna Teede AS привлечены к делу в качестве свидетелей. По информации Merko Ehitus, никто из работников Tallinna Teede AS полицией подозреваемым не признан.