Каллас на встрече с послом Финляндии: ограничения на поездки не являются пропорциональными

”Многие жители Эстонии, связанные с трудовой миграцией в Финляндию, находятся в сложном положении уже четыре месяца, поскольку члены семьи разлучены друг с другом, — сказала Каллас. — Вчерашнее решение финского правительства хотя и в известной степени смягчает ограничения, но все же не позволяет восстановить обычную жизнь только за счет авиасообщения. Также остается непонятным предпочтение одного вида транспорта другому. Особенно если в качестве аргумента приводится эпидемиологическая ситуация”.

Премьер-министр подчеркнула, что распространение вируса уменьшается в обеих странах, а вакцинация успешно продвигается.

”Эстония предлагала разные варианты решений, как повысить безопасность путешествующих. Судовые кампании уже три месяца требуют от пассажиров, желающих попасть на борт, справку о негативном тесте. Тому, чтобы поездки проходили гладко и безопасно, способствует и введение в использование цифровой справки о вакцинации”, — добавила премьер-министр.

По словам Каллас, установленные Финляндией ограничения на пересечение границы в нынешних условиях больше не являются пропорциональными и обоснованными. По оценке Эстонии, они также не соответствуют согласованным Советом ЕС рекомендациям по поводу поездок и правилам пересечения границы в Шенгенской зоне. Свободное передвижение людей является одним из базовых принципов Европейского союза.

По словам премьер-министра, в связи с ограничениями беспокоит и то, что общественность ставит под сомнение хорошие отношения Эстонии и Финляндии. Она выразила послу надежду на то, что проблема будет решена в самое ближайшее время.