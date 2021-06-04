Судоходные компании разочарованы решением Финляндии: почему разрешили только рабочие поездки на самолете?

На данный момент еще неизвестно, когда будет восстановлено паромное сообщение между Финляндией и Эстонией как для рабочих, так и частных поездок.

Исполнительный директор финской компании Eckerö Line Таро Керонен говорит, что сильно разочарован решением финского правительство. Он не понимает, почему правительство делает различия между прибывающими в страну пассажирами из-за типа транспорта.

Керонен отметил, что фирма подала правительству заявление, чтобы на время ограничений на поездки оно следовало предписаниям. Евросоюза, а не принимало решения на свое усмотрение.

Председатель правления Tallink Пааво Ныгене сказал, что все судоходные компании, которые работают в регионе Балтийского моря, удивило решение Финляндии.

"Если сравнить возможность соблюдать дистанцию на корабле и в самолете, то корабль уж точно безопаснее", — считает он.

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 27 июня для всех жителей тех стран, где уровень заражения на 100 000 человек за последние 14 дней превышает 25. В таком случае прибывающий в Финляндию человек должен провести 14 дней в самоизоляции. Это требование действует и для путешественников из Эстонии, где уровень заражения сейчас составляет 138.