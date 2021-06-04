Новости Эстонии
04.06.2021, 13:07

Судоходные компании разочарованы решением Финляндии: почему разрешили только рабочие поездки на самолете?

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Foto: Tiit Blaat
Как эстонские, так и финские судоходные компании разочарованы вчерашнем решением правительства Финляндии, которое разрешило жителям Эстонии c 7 июня совершать рабочие поездки в страну, но только на самолете. Tallink не понимает, почему финское правительство считает, что путешествие на самолете несет меньше рисков здоровью, чем на пароме.

На данный момент еще неизвестно, когда будет восстановлено паромное сообщение между Финляндией и Эстонией как для рабочих, так и частных поездок.

Исполнительный директор финской компании Eckerö Line Таро Керонен говорит, что сильно разочарован решением финского правительство. Он не понимает, почему правительство делает различия между прибывающими в страну пассажирами из-за типа транспорта.

Керонен отметил, что фирма подала правительству заявление, чтобы на время ограничений на поездки оно следовало предписаниям. Евросоюза, а не принимало решения на свое усмотрение.

Председатель правления Tallink Пааво Ныгене сказал, что все судоходные компании, которые работают в регионе Балтийского моря, удивило решение Финляндии.

"Если сравнить возможность соблюдать дистанцию на корабле и в самолете, то корабль уж точно безопаснее", — считает он.

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 27 июня для всех жителей тех стран, где уровень заражения на 100 000 человек за последние 14 дней превышает 25. В таком случае прибывающий в Финляндию человек должен провести 14 дней в самоизоляции. Это требование действует и для путешественников из Эстонии, где уровень заражения сейчас составляет 138.

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