Министерство забраковало план Tallink: вакцинации на судне не будет!

Tallink заранее обсудил возможности и предпосылки вакцинации на судне с частным медицинским центром Confido, и выяснилось, что задумка осуществима и отвечает всем требованиям, если проводить вакцинацию будут медицинское учреждение и квалифицированные работники. Единственное, требовалось получить согласие государства и выделить дозы вакцины из госзапасов.

Согласно предложению, за три-четыре уикенда вакцину получили бы 4300 эстоноземельцев. Со своей стороны Tallink был готов создать на судах на два дня в неделю подходящие условия и разработать систему бронирования времени, а Confido — предоставить медицинских работников для проведения вакцинации.

Теперь же Tallink сообщил, что переговоры с чиновниками зашли в тупик. Официальная причина отказа — нехватка достаточного числа доз вакцины.

Tallink хотел создать условия для вакцинации маятниковых работников и тем самым помочь ускорить государственную вакцинационную программу. Поэтому Пааво Ныгене считает, что государство не посчитало приоритетом создать условия для вакцинации маятниковых работников, хотя на этой неделе еще остаются тысячи неиспользованных доз вакцины Jannsen.