ВИДЕО: Россия мечтала в Риге о золоте, а проиграла четвертьфинал Канаде

"Кленовые листья" с трудом попали в плей-офф чемпионата мира, показав на предварительном этапе посредственную игру. Но в четвертьфинальном поединке с командой Олимпийского комитета России молодые канадцы провели лучший матч на турнире и одержали заслуженную победу.

У России проблемы с атакой

Перед игрой с Канадой тренерский штаб российской команды решал вратарскую проблему. В матчах предварительного этапа хорошо себя проявил Александр Самонов, но в игре с канадцами место в воротах занял голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.

Вратарь НХЛ несколько раз спасал команду, однако в зоне соперника россияне создавали давление на ворота канадцев эпизодически. С такой игрой в атаке золотые медали на чемпионате мира не выигрывают.

Самым заметным у ворот канадцев был защитник Дмитрий Орлов. Именно его активность привела к взятию ворот на 35-й минуте - отличился Евгений Тимкин. А позже Орлов едва сам не добился успеха, совершив красивый проход к воротам канадцев.

Самая молодая команда отправила россиян домой

"Кленовые листья" отыгрались на 46-й минуте, реализовав численное преимущество. Для определения победителя был назначен овертайм, в котором преуспела самая молодая команда чемпионата мира. На 63-й минуте нападающий канадцев Эндрю Манджапане отправил подопечных Валерия Брагина домой. Судя по всему, на Олимпиаду-2022 российскую команду повезет в Пекин другой главный тренер.

Россия четвертый раз подряд проиграла на чемпионатах мира Канаде. Последнюю победу над заокеанской командой россияне одержали в 2011 году.

Финляндия рвется к золоту

В паралллельном поединке действующий чемпион мира Финляндия победила Чехию - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в этом четвертьфинальном матче забросил на 33-й минуте Йере Иннола.

В полуфиналах чемпионата мира - они пройдут 5 июня - Финляндия сыграет с Германией, а Канада сразится с США. Интересный факт: все четыре полуфиналиста на предварительном этапе чемпионата мира выступали в В-группе.