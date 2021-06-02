Кто выиграет чемпионат мира? Россия, Канада, США или Финляндия?(24)
Накануне четвертьфинальной стадии чемпионата мира портал RusDelfi задал три вопроса ветеранам эстонского хоккея:
1. Чем запомнился первый этап чемпионата мира?
2. Каковы перспективы сборной России в плей-офф?
3. Кто станет победителем чемпионата мира?
Александр КОМАРОВ, бывший хоккеист нарвского "Кренгольма":
1. По составу участников чемпионат мира в Риге самый слабый за последние десятилетия. Отсюда и много неожиданных результатов в групповых турнирах. Главная сенсация - провал сборной Швеции, не сумевшей выйти в плей-офф.
2. Россия может дойти до финала, но в Риге она играет неровно. Даже по ходу одного матча в ее игре наблюдаются значительные перепады. Не совсем понятна ситуация с голкиперами. Кого поставят в ворота на матч с Канадой? На первом этапе неплохо выглядел Самонов, но из НХЛ вызвали Бобровского, который провел не самый лучший сезон за океаном и давно не играл.
3. Кто выиграет чемпионат мира? Явного фаворита нет. Как говорил покойный тренер нарвского "Кренгольма" Александр Клиншов, на один отдельный матч может собраться любая команда. Не удивлюсь, если чемпионом мира станет Чехия.
Алексей СМИРНИН, ветеран эстонского хоккея
1. Много неожиданных результатов на первом этапе до последнего тура сохраняли интригу в групповых турнирах. Но если посмотреть состав четвертьфиналистов, то видим знакомые все лица. Удивила, конечно, Швеция - такого провала от нее никто не ожидал.
2. Очень сложно сказать, как сыграет Россия в плей-офф, поскольку выступает она в Риге неровно. Но если россияне победят в четвертьфинале Канаду, то вполне могут выиграть чемпионат мира.
3. Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Россия. Но я не удивлюсь, если золото выиграет Чехия, которая добавила по ходу турнира.
Тойво СУУРСОО, бывший форвард сборной Эстонии
1. Чемпионат мира в эпоху пандемии побил, наверное, все рекорды по количеству неожиданных результатов. Трудно кого-то выделить - практически каждая команда не избежала перепадов. Понравился в первых матчах Казахстан, но в решающий момент он упустил свой шанс пробиться в плей-офф. Швейцария проиграла Швеции 0:7, но затем вынесла Словакию 8:1. А шведы, в свою очередь, не пробились в плей-офф и досрочно завершили турнир. Нелогичный какой-то чемпионат.
2. Перспективы России в Риге определит четвертьфинал с Канадой. По своему потенциалу российская команда способна играть в финале, но любая Канада - серьезный соперник.
3. Однозначного фаворита нет. Россия, США, Чехия, Финляндия - каждая из этих команд может выиграть чемпионат мира.