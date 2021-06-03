Комиссия Рийгикогу одобрила поправки, позволяющие продлять период денежных выплат безработным. Какие будут еще новшества?

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка пояснила, что в промежутке между чтениями комиссия внесла в инициированный правительством законопроект поправки, направленные на сокращение рисков для безработных оказаться за чертой бедности.

”Сегодня мы утвердили поправку, которая стала необходимой ввиду разразившегося прошлой весной кризиса, вызванного коронавирусом. Из-за ограничений уровень безработицы стремительно вырос. Существенно выросло и число людей, получающих компенсации по безработице. Скоро подойдет срок окончания выплат пособий людям, потерявшим тогда работу и до сих пор не нашедшим новое место работы. Согласно запланированным изменениям, если срок выплаты компенсаций по безработице заканчивается в период повышенного уровня безработицы, то временно срок выплаты пособий по безработице может быть однократно продлен на 60 дней. Это затрагивает лица, которые перестанут получать пособия по безработице в период с сентября этого года по 28 февраля 2022 года. Повышенным уровнем безработицы считается безработица выше 8,5 %”, — сказала Котка.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что повышенный уровень безработицы был установлен в качестве условия, так как общее состояние рынка труда напрямую влияет на успех при поиске работы. ”Чем больше безработных, тем выше конкуренция на свободные рабочие места и тем выше риск бедности для безработных. Разумеется, этот уровень мог бы быть ниже, но мы должны помнить о том, что люди не должны утратить желания найти работу и не должны надеяться лишь на пособия”, — сказала Кютт.

Согласно пояснительной записке, уровень зарегистрированной безработицы — это доля зарегистрированных безработных от рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста (работающие и безработные) по состоянию на конец месяца.