Delfi на ПМЭФ | Захарова прокомментировала, почему на брифингах часто критикует Эстонию

“Неужели вы не понимаете почему я критикую? Я критикую только те шаги прибалтийских стран, которые нацелены на уничтожение хорошего, правильного или невозможности развития всего того, о чём вы спрашивали. Ровно поэтому и только на это нацелена критика: на конкретные действия, которые ведут к либо ухудшению отношений, либо к нарушению прав наших соотечественников. Либо к ущемлению свободы слов в контексте деятельности российских журналистов. Вот и всё”, — говорит Захарова.

Она заверяет, что Россия хочет со всеми странами без исключения развивать равноправные отношения на основе взаимоуважения и учёта взаимных интересов.

“Мне кажется это не только записано во всех наших доктринальных документах, но мы об этом постоянно говорим и подчёркиваем, поэтому у нас как раз очень много точек соприкосновения, — говорит об отношениях Эстонии и России представитель МИД РФ. — От межгосударственных глобальных отношений до приграничного сотрудничества. Это, безусловно, общность в нашей истории, соприкосновения наших культур. Потому что мы жили в одной стране, это безусловно родственные узы и связи семей, которые являются какой-то живой плотью этих самых межгосударственных отношений”.

Захарова считает, что именно Прибалтика намеренно блокирует большое количество возможностей для сотрудничества.

“Вот ровно этот подход мы и критикуем. Задайте вопрос своим странам, почему они исповедуют такой подход? Мало того, они же блокируют не только то, что связано с двусторонними отношениями с Россией. Они блокируют очень много из того, что связано с нашим взаимодействием, в частности, с глобальным объединением, как ЕС. Они бесконечно выставляют условия, они бесконечно поддерживают санкционное давление”, — перечисляет Захарова действия стран Балтии, которыми недовольна Россия.